Elezioni regionali, il centrodestra deve scegliere: ipotesi Rixi ancora in campo, ma i leghisti virano su Piciocchi

È sempre stata una questione a quattro, con uno dei contendenti che per qualche giorno è stato un passo avanti agli altri, salvo poi rientrare nei ranghi alla pari con il resto dei pretendenti.

Nella scelta del candidato alla presidenza il centrodestra ligure ha davanti a sé una strada che porta in quattro direzioni diverse: la totiana Ilaria Cavo, il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, la strada civica (che vede in pole l’avvocato e professore ordinario di Diritto pubblico comparato, Lorenzo Cuocolo) e il possibile ritorno in grande stile del vice ministro Edoardo Rixi.

Cavo piace a FdI ma non alla Lega, la strada civica sembra essere particolarmente gradita a Claudio Scajola e meno a FdI, mentre la Lega divide il cuore tra l’avanzata del ‘vice sindaco del fare’ Piciocchi e l’avamposto romano Rixi.

Una scelta di campo interna al ‘Carroccio’ che, però, ha visto una piccola svolta nelle ultime ore quando alcuni leghisti di primo piano, tra i quali Sandro Garibaldi, consigliere regionale e commissario del partito a Rapallo, hanno invitato sostenitori e militanti a votare per Pietro Piciocchi in un sondaggio lanciato da una testata online genovese. Tra le scelte c’è anche il vice ministro Rixi, ma il messaggio lanciato da Garibaldi è chiaro: “Se riesci vota per Piciocchi, persona valida attualmente il vice di Bucci”.

Se l’indicazione di Garibaldi sia stata seguita o meno non è cosa nota, ma l’elemento di rilievo è la scelta di virare su Piciocchi proprio nelle ore in cui il suo nome è tornato di strettissima attualità. Il vice sindaco di Genova è sempre stato particolarmente gradito nel partito di Matteo Salvini, ma la sua preferenza anche a discapito del sottosegretario alle Infrastrutture è un indizio non da poco.

Intanto domani a Genova il centrodestra potrebbe riunirsi per il ‘conclave’ voluto dal sindaco di Imperia, Claudio Scajola. Al tavolo dovrebbero riunirsi i rappresentanti del centrodestra ligure oltre ad Alberto Cirio, presidente del Piemonte e vicecoordinatore nazionale di Forza Italia. Vertice che, però, è ancora in bilico: FdI non avrebbe ancora detto “sì”, un po’ per la concomitanza con la festa del partito in programma a La Spezia, un po’ perché ai meloniani non starebbe piacendo l’iniziativa di Scajola.