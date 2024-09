Maltempo, pesantissimi danni all'agricoltura ad Albenga. Cgil e Flai: "Servono interventi immediati a sostegno di lavoratori e aziende"

La Camera del Lavoro di Savona e la Flai Cgil inviano la propria solidarietà a lavoratrici e lavoratori, alle comunità colpite dal maltempo e agli imprenditori del comparto agricolo.

Il maltempo dei giorni scorsi ha portato danni ingenti alla popolazione e a un pezzo importante del sistema economico-produttivo della provincia. Quanto avvenuto impone una seria riflessione sulla cura del territorio, con particolare attenzione alla manutenzione dei corsi dei fiumi e agli effetti del cambiamento climatico, che da anni sta mettendo a dura prova il settore agricolo del territorio e del Paese. Il sistema agricolo è stato pesantemente colpito dagli agenti atmosferici e intere aree e infrastrutture aziendali sono state completamente allagate.

In questa fase è fondamentale che le istituzioni, a tutti i livelli, intervengano con misure urgenti per sostenere le aziende agricole e garantire il diritto al lavoro per i lavoratori del comparto.

“Viviamo un momento di forte preoccupazione,” commenta la segretaria provinciale della Flai Cgil di Savona, Margherita Arleo. “Con le associazioni di riferimento stiamo seguendo le aziende colpite: a tutela di lavoratrici e lavoratori e del sistema produttivo c’è la necessità di ricercare strumenti adeguati per rispondere alle problematiche insorte in questi anni rispetto agli eventi meteo. Occorrono soluzioni strutturali a garanzia di lavoratrici e lavoratori del settore agricolo che, ancora oggi, non hanno un sostegno al reddito di fronte alla perdita involontaria delle giornate di lavoro e alle imprese che hanno subito notevoli danni.”

Per Andrea Pasa, segretario della Cgil di Savona, la solidarietà non può essere solo una parola: “Il comparto agricolo albenganese ha subito danni gravissimi; ci vorranno anni per recuperare le produzioni, con gravi ripercussioni sul lavoro e sul reddito delle persone. È importante che vengano celermente date risposte a coloro che hanno perso tutto e a coloro che avranno impatti importanti sulla quotidianità per tempi lunghi.”

La Cgil di Savona e la Flai Cgil di Savona chiedono che, a tutela di lavoratori e aziende, siano istituiti fondi locali e nazionali che, nell’immediato, prevedano indennizzi e aiuti finanziari. A seguire, sono necessari investimenti nella prevenzione, nella formazione e riqualificazione: se da un lato serve ridurre l'entità e l’impatto delle calamità naturali, dall’altro è necessario offrire corsi di formazione e riqualificazione professionale per i lavoratori che hanno subito perdite, affinché possano trovare nuove opportunità nel settore agricolo o esplorare altri ambiti.