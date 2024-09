Stella, Margherita Raso nuova consigliere comunale: subentra al compianto Franco Siccardi

Margherita Raso è la nuova consigliere comunale di Stella.

Prende il posto del compianto assessore con deleghe all'urbanistica, edilizia privata, ambiente e territorio Franco Siccardi, scomparso lo scorso 14 agosto all'età di 82 anni (leggi QUI).

E' entrata quindi a far parte del parlamentino del comune dell'entroterra in quanto la prima dei non eletti nella tornata elettorale dell'ottobre 2021.

"Franco ha lasciato tanto in tutti noi e nella comunità e non solo, anche perché abbiamo ricevuto da tutta Italia messaggi di cordoglio. Lo ringrazio per questi quasi tre anni insieme dove a me ha insegnato tanto e penso a tutti noi - ha detto il sindaco Andrea Castellini - Era un uomo di una cultura, conoscenza della sua materia molto elevata, posso solo che ringraziarlo per aver dato 3 anni della sua vita come amministratore di questo comune. Ci ha creduto, ha fatto il possibile per cercare di essere utile. Mi auguro che il suo esempio di conoscenza, capacità, di sviluppo dei piani di protezione civile possa essere preso nel futuro".

"Reputo la figura della professoressa Raso molto importante per le competenze, le conoscenze che può portare a questa amministrazione. La ringrazio per aver detto sì sia a livello amministrativo che personale" ha concluso il primo cittadino.