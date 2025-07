Sassello, spreco d'acqua sul territorio: ordinanza di divieto del sindaco di innaffiare orti, pulire auto e riempire piscine

Stop all'utilizzo di acqua per scopi diversi dagli usi domestici su tutto il territorio comunale.

Il sindaco di Sassello Gian Marco Scasso, come già avvenuto in passato, ha firmato un'ordinanza di divieto a causa oltre all'assenza di precipitazioni piovose sul territorio anche del grande utilizzo di acqua potabile nel territorio comunale anche per usi diversi. I principali serbatoi di accumulo della rete idrica non sono infatti al momento a livelli ottimali di riempimento con una conseguente diminuzione della portata idrica in rete di acqua potabile.

"Durante la scorsa stagione invernale 2024/2025, sul territorio comunale non si sono verificate precipitazioni nivometriche significative, nè successivamente si sono verificate precipitazioni meteoriche e preso atto della criticità riscontrata in alcune borgate per la scomparsa di alcune sorgenti in uso al civico acquedotto e dato atto che con la stagione estiva e con l'aumento della popolazione fluttuante, si verifica un conseguente aumento ei consumi idrici determinando, altresi, l'ulteriore riduzione della pressione di servizio della rete idrica comunale e rilevata la necessità di procedere ad una verifica ed un maggiore controllo delle risorse idriche, limitando il più possibile gli sprechi delle stesse al fine di garantire un'equa distribuzione su tutto il territorio" viene spiegato nell'ordinanza.

Da lì la decisione di limitare al più possibile gli sprechi e intervenire immediatamente, per la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblicando il divieto e vietando cosi l'utilizzo dell'acqua per innaffiare giardini, orti, terreni, lavaggio auto e mezzi in generale e il riempimento di piscine private sia interrate o fuori terra (gonfiabili con struttura di qualsiasi genere e tipo).