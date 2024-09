Presentato a Palazzo Imperiale il nuovo docufilm sul Duomo di Genova che svela i segreti dei Templari

Presentato in anteprima al Palazzo Imperiale di Genova il docufilm condotto dall'autore ligure Dario Rigliaco, conosciuto come "Il Leggendario".

Il docufilm, dalla regia di Ferdinando Lercari, è un progetto inedito realizzato grazie all'associazione culturale D&E Animation con l'assistenza di Genova Liguria Film Commission e la partecipazione di Raoul Bollani, Priore di Nova Militia Christi.

Storia, leggenda e misteri legati alle simbologie segrete presenti al Duomo di Genova dedicato a San Lorenzo, sono il fulcro sui cui si svolge il tutto, attraverso una "partita a scacchi" che simboleggia l'eterna missione dei cavalieri del Tempio in battaglia in terra santa. Location prettamente liguri per le ricostruzioni storiche, arricchite dalla partecipazione di realtà come Gruppo Storico Sestrese, in grado di sfoggiare abiti dell'epoca perfettamente in linea con la filologia del tempo. Nei boschi del Brugneto sono state girate le scene della battaglia, con i Junior-Stuntman della D&E Animation e partecipazioni speciali, come quella del tik-toker Alex Flyer nei panni di un temibile saraceno o del responsabile eventi di Feltrinelli Genova Massimo Villa.

Non solo uomini rudi e sporchi di sangue, il docufilm lascia spazio alla bellezza femminile con alcune scene interpretate da due fotomodelle pluripremiate, oggi (7 Settembre a Mantova) finaliste nazionali: i loro nomi Liliana e Arianna Martinelli.

Il progetto audiovisivo di stampo documentaristico ha coinvolto più di 50 persone per tre mesi di riprese ed è stato presentato ufficialmente alle più importanti piattaforme di on-demand, come Prime Video o Netflix.

"Il Leggendario" non è solo lo pseudonimo dell'autore, ma è ormai un vero e proprio progetto di valorizzazione che si occupa di leggende, cultura, mistero, sport e non solo, con il canale youtube (Dario Il Leggendario) in forte crescita e una troupe di appassionati e professionisti che lavora a un percorso ben delineato e sempre più seguito. Dopo "I Segreti de Zena" per Primocanale, le partecipazioni a trasmissioni Rai come "Il Mithonauta" e le sceneggiature per "Le leggende" di Striscia la Notizia, è arrivato il momento de "I Segreti di Genova".

-L'obiettivo è fare conoscere (ai genovesi e ai liguri in primis) i segreti della città, ma non nego che questo format sarà proposto anche oltre confine. La nostra voglia di esplorare e valorizzare determinati luoghi è uno dei segreti che ci porta a questi risultati incredibili, senza grandi produzioni a supporto. Sono orgoglioso della troupe e non vedo l'ora di ricominciare a girare con Ferdinando Lercari con cui c'è una grande sintonia- dice Dario Rigliaco.

Durante la presentazione di anteprima al Palazzo Imperiale, Raoul Bollani ha accompagnato i presenti in un Tour Speciale, in notturna, all'interno del Duomo, nei luoghi del docufilm.