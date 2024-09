Borghetto S. S., alla scoperta della Fattoria Didattica della Floricoltura Vivai Michelini: fiori e piante per apprendere ed essere creativi

Con l’arrivo dell’autunno, la Floricoltura Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito, gestita con passione da Davide e sua moglie Viviana, è pronta a ripartire con nuove e stimolanti attività, in particolare con la loro amatissima Fattoria Didattica.

“L'autunno è una seconda primavera - afferma Davide, esperto nella coltivazione di piante e fiori -. È il momento perfetto per prendersi cura del proprio giardino o terrazzo, sfruttando al massimo la freschezza di settembre per piantare nuove specie”. Tra ciclamini, viole e graminacee, le piante autunnali donano un’esplosione di colori e profumi che catturano i sensi.

A fine settembre inizierà l’attesissimo Garden Festival d’Autunno, iniziativa nazionale ideata da Aicg (Associazione Nazionale Centri Giardinaggio) con un ricco programma di eventi e incontri che riguardano il meraviglioso mondo delle piante e dei fiori che andrà avanti con workshop e appuntamenti per tutto il mese di ottobre. Ma la vera novità è il ritorno degli appuntamenti con la Fattoria Didattica, che offre percorsi formativi studiati su misura per tutte le età. “I nostri laboratori sono pensati per stimolare l’immaginazione e l’amore per la natura, sia nei bambini che negli adulti. Imparare divertendosi è il nostro obiettivo”, spiega Viviana. Il programma prevede due utenze distinte: le scuole, con progetti e un'offerta specifica per le gite scolastiche, e uno rivolto alle famiglie, con attività che spaziano dalla scoperta delle piante alla realizzazione di piccole opere creative da portare a casa.

Eventi imperdibili a settembre

Il primo evento della stagione sarà Fattorie Didattiche Aperte, in programma il 28 e 29 settembre, un’iniziativa promossa dalla Regione Liguria per avvicinare famiglie e insegnanti al green mood e all'ecologia.

Questo il programma di Fattorie Didattiche Aperte (evento gratuito)

Sabato 28 settembre 2024

7.15-18.30: Presentazione progetti scuole e famiglie

15,00 - 16,00: Laboratorio "Partendo da una storia... La natura diventa racconto"

Domenica 29 settembre 2024

9,30-10,30: Laboratorio “Partendo da una storia... La natura diventa racconto"

ore 10,30-11,30: Presentazione progetti per insegnanti e famiglie.

Apertura straordinaria il 2 ottobre, con laboratorio gratuito in occasione della festa dei nonni alle 16.45. “Vieni ad immergerti nella natura con i tuoi nonni oppure vieni a creare un pensiero fiorito per loro”, è l’invito di Viviana. I laboratori creativi permetteranno ai bambini di esplorare la natura attraverso storie e attività pratiche.

Un autunno di bellezza e varietà

Per chi ama la natura e il mondo “green”, questo periodo è perfetto per piantare agrumi profumatissimi come limoni, aranci e mandarini, per citarne alcuni, oltre a piante fiorite come settembrini e settembrine e salvie da fiore. “Non mancano le piante leggere e sceniche come le graminacee, insieme a succulente e cactacee, ideali per il clima della nostra regione”.

“Non perdere l’occasione di vivere un autunno all’insegna della natura e della creatività con la Floricoltura Vivai Michelini. Segui le nostre pagine social per rimanere aggiornato sui prossimi eventi e laboratori!”, concludono Davide e Viviana.

Floricoltura Vivai Michelini è a Borghetto Santo Spirito (Savona), in via per Toirano 4, a 500 metri dal casello autostradale.

Telefono 0182940600 – www.michelinivivai.it