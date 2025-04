Alassio, torna l’iniziativa che premia l’accoglienza e la cortesia nei negozi: dal 18 aprile l'edizione 2025 di “Shopping col Sorriso”

Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno, torna ad Alassio il concorso organizzato dal Consorzio “Alassio un Mare di Shopping” in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio che mette al centro il valore dell’accoglienza e della gentilezza nei luoghi dello shopping cittadino.

Giunge così alla sua seconda edizione l’iniziativa “Shopping col Sorriso”, che sarà attiva dal 18 aprile al 4 maggio e si rivolge ai cittadini e ai turisti che, effettuando un acquisto minimo di 50,00 euro in un’unica giornata presso le attività commerciali aderenti, riceveranno una cartolina con cui partecipare all’estrazione finale. Le cartoline, da imbucare nell’apposita urne collocate in Piazza Matteotti e in via Diaz angolo via Roma, daranno accesso a uno speciale premio - consistente in una medaglia d’oro raffigurante i due innamorati sul Muretto e una cena per due persone in un locale di Alassio - e consentiranno di votare l’attività commerciale che si è maggiormente distinta per cortesia e sorriso nell’accoglienza dei clienti.

Il concorso si concluderà con la serata di premiazione che si terrà sabato 10 maggio alle ore 21, presso i giardini di Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale. Nel corso della serata verranno premiati sia il vincitore, proclamato tramite l’estrazione della cartolina che avverrà il 6 maggio, sia l’attività commerciale che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze da parte del pubblico. A rendere ancora più speciale l’evento sarà l’esibizione dell'attrice comica, cantante e performer Giulia Musso, che a partire dal suo popolare brano “Welcome to Liguria” gioca sui cliché dell'accoglienza ligure, in un’atmosfera di festa e condivisione dei valori incarnati da questa iniziativa.

“Con questa nuova edizione del concorso Shopping col Sorriso - dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta - proseguiamo nell'intento di valorizzare le attività commerciali cittadine, che ogni giorno accolgono i clienti con professionalità e cortesia, contribuendo a rendere Alassio una città accogliente e vivace. Allo stesso tempo, desideriamo ringraziare i cittadini e i visitatori che, con i loro acquisti, sostengono l’economia locale. Un sentito ringraziamento va al Consorzio Un Mare di Shopping per l'impegno in questa iniziativa bella, significativa e profondamente ispirata ai valori di cortesia e gentilezza, che siamo orgogliosi di sostenere”.

“Come nuovo presidente da poco eletta - sottolinea il presidente del Consorzio Alassio Un Mare di Shopping Lucia Leone - sono molto contenta di prendere in carico questo evento, organizzato in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio. Ne approfitto anche per ringraziare l’assessore Franca Gainnotta per la sua grande collaborazione e sensibilità, ed un grazie speciale va alle attività commerciali che, per 365 giorni all’anno, con le loro iniziative danno lustro al territorio alassino e, soprattutto, con grande professionalità, sono sempre pronte ad accogliere non solo i turisti, ma anche tutte le persone che vivono la città. La seconda edizione di questo concorso prevede una raccolta di cartoline, una votazione, un sorteggio e infine la premiazione, durante la quale ci sarà il bellissimo spettacolo, ad accesso gratuito, di Giulia Musso. Siamo veramente molto felici di questo evento e invitiamo tutta la cittadinanza, così come i turisti che saranno presenti durante il weekend del 10 maggio, a partecipare e a votare numerosi! Il sorriso però è tutto l’anno, e quindi grazie a tutti i commercianti”.

Il regolamento completo del concorso e l’elenco delle attività commerciali aderenti saranno presto disponibili sul sito ufficiale: www.alassiounmaredishopping.it