TNB, la nuova banca digitale di Azimut si prepara ad arrivare anche a Savona

Una giornata al Teatro Sacco, il 9 aprile, con esperti di intelligenza artificiale e l’amministratore delegato di Azimut, è stata l’occasione per presentare il progetto di una nuova banca che arriverà anche a Savona.

Il progetto TNB (The New Bank) di Azimut è mirato alla creazione di una banca digitale e multicanale, focalizzata su tecnologia, consulenza personalizzata e innovazione. L’obiettivo è offrire una suite completa di servizi bancari e di wealth management per clienti retail, affluent, PMI e istituzionali, integrando l’esperienza di Azimut con nuove soluzioni digitali.

"Negli ultimi anni il mondo del consulting è cresciuto moltissimo – spiega Paolo Martini, amministratore delegato di Azimut Holding - : abbiamo aumentato la quota di mercato dal 10% del 2013 al 22% attuale, mentre il settore bancario sta attraversando un momento di difficoltà. Molte banche hanno chiuso e sono scomparsi 10.000 sportelli bancari".

"La nostra idea è di lanciare una banca nuova – prosegue - e vogliamo raccontare questo progetto, spiegando come alcuni professionisti possano passare dal concetto del 'posto fisso' — tanto caro anche a Checco Zalone in un suo film — a quello della libera professione, che offre moltissimi vantaggi: soprattutto libertà, e un legame più diretto tra competenze e risultati economici. Si ottengono quindi risultati più interessanti e, nel nostro caso, c’è anche la possibilità di essere azionisti, quindi di partecipare attivamente a un progetto che è anche un pezzo di sé".

Il nuovo progetto si chiama TNB, e guarda anche territorio ligure. “Azimut è da sempre molto presente in Liguria – prosegue Martini - . Come gruppo abbiamo più di 200 professionisti; in totale, in Liguria ci sono circa 1.800 consulenti finanziari. Nella zona di Savona sono circa 235: abbiamo quindi circa il 10% di quota di mercato. È un territorio molto particolare. La nostra idea di concentrarci su questo territorio nasce dal fatto che ci sono opportunità molto forti, anche se sappiamo bene che non è un territorio facile. Uno degli obiettivi è proprio quello di farsi conoscere di più nella zona di Savona.”

“La nuova banca sarà attiva soprattutto nel Centro-Nord – concliude Martini - e ci stiamo concentrando in particolare su Piemonte, Liguria, Lombardia e Triveneto, dove si trovano il 75% dei nostri asset e dei nostri consulenti. Siamo convinti che, con l’idea di aiutare il territorio, proseguendo un progetto nato anni fa con Azimut Libera Impresa, possiamo sostenere il tessuto produttivo delle piccole imprese, che hanno bisogno di capitali, idee ed energie nuove".

"La nostra visione è quella di creare un connubio ancora più forte tra impresa e territorio. Se riusciremo a spostare parte del risparmio gestito — oggi investito in attività improduttive — verso le aziende italiane, potremo creare un volano produttivo in grado di aiutare il nostro Paese, partendo dal micro. L’importante è andare sui territori, parlare con gli imprenditori e agire in maniera locale.” “Il territorio ligure in generale, e quello savonese in particolare, è quello su cui punteremo di più con il progetto TNB.”