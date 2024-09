Elezioni provinciali, sfida tra centrosinistra e centrodestra: tutti i candidati

Sarà un testa a testa centrosinistra contro centrodestra per le elezioni del rinnovo del consiglio provinciale.

Un antipasto savonese il prossimo 29 settembre in vista della corsa elettorale per le Regionali, che vedrà contrapposti i classici schieramenti dopo "l'accordo" che si era venuto a creare due anni fa.

Essendo elezioni di Palazzo Nervi con voto ponderato e indirette, potranno votare solo i sindaci e i consiglieri comunali, in attesa della "controriforma" che dovrebbe riportare le Provincie agli enti che erano in precedenza e con elezioni dirette e una giunta.

Il centrodestra schiererà come indipendente il sindaco di Stella Andrea Castellini, il consigliere della Lega a Savona Maurizio Scaramuzza, riconfermata l'assessore di Alassio in quota Fratelli d'Italia Franca Giannotta, consigliera provinciale uscente, Marco Dogliotti assessore di Cairo Montenotte, la vice sindaco di Cosseria di Forza Italia Tamara Orru così come il consigliere di Albenga di Forza Italia Diego Distilo e il sindaco di Arnasco Matteo Mirone, la consigliere di opposizione ad Albissola Marina Deborah Borghi e i leghisti di Loano, la presidente del consiglio comunale Monica Caccia e il capogruppo Demis Aghittino.

Sul fronte opposto si candidano nelle file del Pd i sindaci di Carcare e Cisano Rodolfo Mirri e Massimo Niero, le consigliere provinciali uscenti di Savona la dem Marisa Ghersi e in quota Azione Maria Adele Taramasso insieme a Marco Lima di "Patto per Savona". Da Celle Ligure l'assessore Jacopo Abate e la consigliere di minoranza Irene Patrone, il consigliere di Andora Ruggero Marchese, il capogruppo di opposizione a Borgio Verezzi Gabriele Murrighile e la consigliere di Borghetto Santo Spirito Maria Grazia Oliva.

Una sorta di primo campo largo sulla falsa riga delle regionali.

Le liste dovranno essere consegnate in Provincia entro domenica 8 e lunedì 9 settembre alle 12.00.