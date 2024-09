Albissola, un piano per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua

Nei prossimi giorni, il comune di Albissola Marina avvierà un piano di manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua e dei canali principali, volto a prevenire eventuali criticità idrogeologiche legate ai temporali autunnali.

Gli interventi, come da programma predisposto dall’assessorato ai Lavori Pubblici nel mese di agosto, sono stati affidati a varie ditte esterne, sotto il coordinamento del vice sindaco Luigi Silvestro e con il supporto del primo cittadino Nasuti, che provvederà alla firma dell'apposita ordinanza.

"Il piano annuale delle opere di mitigazione idrogeologica, predisposto ormai regolarmente dai tecnici comunali, prevede una serie di lavori suddivisi in sei lotti principali, affidati a ditte specializzate", commenta Silvestro.

"Tra i lavori previsti ci sono: il servizio di pulizia della vegetazione infestante dei rivi minori, come il Rio Basci, il Rio Bruciati, il Rio Grana e il Rio Sodino, è stato affidato alla ditta 'Tracce Società Cooperativa' di Finale Ligure per circa 3.500 euro".

"La manutenzione e la pulizia dei principali canali di raccolta e convogliamento delle acque bianche a servizio delle aree e delle strade comunali, eseguita tramite canal-jet, è stata assegnata alla ditta 'Sangoi Andrea' di Genova con un impegno di spesa di poco più di 5.000 euro".

"Il servizio di pulizia della vegetazione e dei canneti lungo l’arginatura di alcuni tratti del Torrente Sansobbia, per garantire il libero deflusso delle acque in caso di piena, è stato affidato alla ditta 'Lo Scoiattolo Srl' di Gavi (AL) per circa 10.000 euro".

"La rimozione periodica del materiale inerte depositato dalle correnti marine nelle foci dei Rii Basci e Sodino è stata affidata alla ditta 'Olivieri Srl' di Albisola Superiore per circa 6.000 euro".

"La fornitura e posa in opera di una tubazione per il prolungamento dello scarico della stazione di sollevamento in piazza Rossello, destinata allo smaltimento delle acque bianche provenienti dal Centro Storico, è stata assegnata alla ditta 'IMER Snc' di Savona per poco meno di 4.000 euro".

"Infine, l'intervento di ripristino del corretto deflusso delle acque meteoriche lungo un tratto della strada di accesso alla località Poggio del Sole è stato affidato alla ditta 'Tracce Società Cooperativa' per circa 5.900 euro".

"Abbiamo sfruttato l'estate per individuare e programmare gli interventi necessari per mitigare il rischio idrogeologico, così da essere pronti ad affrontare al meglio i forti temporali che caratterizzano la stagione autunnale", aggiunge il vice sindaco.

Nel frattempo, "la squadra degli operai comunali, compatibilmente con le altre priorità manutentive, proseguirà con la pulizia, già avviata dalla metà di agosto, delle tombinature e caditoie presenti nelle aree più critiche dei vari quartieri", conclude Silvestro.