Astra Servizi e 50 anni con il “botto”: fuochi d'artificio e grandi artisti della musica italiana, tanti i cuneesi presenti per festeggiare [VIDEO E FOTO]

Tanti i cuneesi che hanno festeggiato insieme ad Astra Servizi la sua storia lunga mezzo secolo fatta di sfide e conquiste. Un'evoluzione all'insegna della professionalità e affidabilità nel settore dell'autotrasporto merci, sempre in rinnovamento.

Oltre 100 camion esposti lungo la via della Motorizzazione di Madonna dell'Olmo, auto di lusso e storiche, convegni sui cambiamenti del settore e le figura femminile che via via vi si affaccia da protagonista, street food e cena, musica dal vivo per tutti i gusti dagli anni '80-'90 al dj set con tributo a Gigi d'Agostino, per concludere con lo scoppiettante spettacolo pirotecnico. Una “notte bianca” con il “botto”, che ha tenuto inchiodati al cielo dipinto di colori e luci i cuneesi. Da sottofondo e richiamo per l'intera serata si sono alternati i suoni più singolari e personalizzati dei clacson dei vari mezzi esposti. Festeggiamenti poi proseguiti sulla domenica con un nuovo workshop, il pranzo e l'estrazione dei premi della lotteria.

L'organizzazione per questo traguardo voleva lasciare il segno e così è stato, con l'obiettivo di poter offrire alla città il prossimo anno una seconda edizione degli Astra Days, vista l'ampia partecipazione dei soci e non.

GUARDA QUI IL VIDEO

Astra servizi società cooperativa nasce nel 1974 per rispondere alle esigenze degli autotrasportatori. Un gruppo di imprenditori dell'autotrasporto ha deciso di unirsi dando vita a un consorzio per acquistare a prezzi più vantaggiosi prodotti e servizi utili per le loro aziende. Da 50 anni il gruppo è cresciuto e si è evoluto. Dalla Provincia di Cuneo ha ormai raggiunto una dimensione nazionale. Alla guida della società ci sono Diego Pasero, presidente, e Guido Rossi, direttore. Insieme a loro il Consiglio di Amministrazione è composto dal vicepresidente Valter Baudino, e dai consiglieri Valter Lannutti, Giuseppe Grosso e Aldo Caranta.



La cooperativa conta oltre 700 aziende associate di autotrasporto merci di ogni dimensione, dalla multinazionale all’azienda artigianale. Abbiamo un nucleo “madre” in provincia di Cuneo, ma siamo presenti anche in tutto il Piemonte, nel ponente ligure, in Lombardia e nel centro-sud Italia. L’Astra Point di Cuneo, sito in via della Motorizzazione, rappresenta un raro esempio nel panorama nazionale dove in un'unica area vengono erogati tutti i servizi utili all'autotrasportatore. Dai distributore di gasolio e Ad-blue, ai riferimenti fisici con uffici amministrativi per la gestione delle pratiche prima citate, per finire alla consulenza legale, sindacale e alla formazione professionale. L’autolavaggio rappresenta, infine, il naturale completamento di un’area vocata ai servizi.

A questo presto si aggiungerà il parcheggio custodito nell'area antistante alla sede per consentire la sosta agli autisti di mezzi pesanti. Un progetto che per Astra Servizi comporta un importante sforzo economico realizzabile grazie alla collaborazione fornita dall’Amministrazione comunale di Cuneo.