Celle, un successo la 23° edizione del premio nazionale di poesia "Giovani Senza Confini"

Sabato 7 settembre alle ore 18, sul lungomare di Celle Ligure, all’altezza della località Bouffou, si è tenuta la premiazione della 23ª edizione del premio nazionale di poesia “Giovani Senza Confini”, organizzato dall’associazione culturale “Alberto Peluffo”, di cui Anna Ratto è presidente, con i patrocini dei comuni di Varazze e Celle Ligure. Sono state premiate le poesie prime classificate, sul tema “Volare”.

La giuria, che ha lavorato molto per selezionare i numerosi elaborati ricevuti, è composta da: Anna Ratto, Dott.ssa Marina Piombo, Dott. Massimiliano Parodi, Mariangela Calcagno ed Elvira Todeschi. La manifestazione è stata condotta con allegria e naturalezza da Stefano Pastorino e Donatella Durando. Hanno regalato una gradita pausa musicale l’ensemble di fiati, formato da quattro giovani musicisti: Renato Gallione, Luca Airaghi, Chiara Memme e Leonardo Damele.

La loro magistrale esecuzione di Volare è stata molto apprezzata e applaudita dal pubblico, tanto che alla fine è stato richiesto il bis e i presentatori hanno coinvolto gli intervenuti per cantare il famoso brano tutti insieme. Il service audio/luci è stato curato da Alessandro Giusto. Alla gestione dei premi e delle piastrelle, Eleonora Caviglia. Il premio è nato nell’anno 2000 per ricordare il giovane Alberto Peluffo. Ogni anno propone un tema diverso per l’elaborazione della poesia da presentare.

Da diversi anni, per la scelta degli argomenti, si fa riferimento a titoli di canzoni italiane famose (“Sapore di sale”, “Acqua azzurra, acqua chiara”, “Aggiungi un posto a tavola” e molte altre). Esistono due sezioni del concorso: adulti e bambini/ragazzi. In questa occasione, sono stati premiati i primi tre classificati di entrambe le sezioni, scelti dalla giuria. Il fiore all’occhiello di questo concorso è che la poesia prima classificata, insieme a eventuali menzioni speciali, sia degli adulti che dei bambini, viene scritta su piastrella e posta all’interno della galleria destinata al premio stesso, quindi visibile tutti i giorni dell’anno, ogni volta che si passa in questo bellissimo angolo di Liguria. Le piastrelle sono state realizzate dagli artisti Andrea e Marcello Mannuzza, della bottega artigiana “Il Tondo” di Celle Ligure, e ciascuna viene aggiunta alla parete della galleria da Salvatore Tripoli, contemporaneamente alla lettura da parte degli autori: questo è un momento piacevole ed emozionante della manifestazione. Con la piastrella più grande di questa edizione, l’associazione “Alberto Peluffo” ha voluto onorare la capacità letteraria di Sergio Rilletti, biografo di “Mister Noir”, il primo eroe seriale diversamente abile, affetto, come il suo autore, da tetraparesi spastica.

Questa volta, Sergio Rilletti, che ha già ricevuto il riconoscimento della “Civettina d’oro” del comune di Celle Ligure, si è cimentato nella poesia e ha regalato i versi del componimento Sorvolare... sulle ali della fantasia, che arricchisce le piastrelle del concorso. L’autore era presente alla manifestazione; la sua poesia è stata letta dall’amico Martin Zanchetta.

Il tema del prossimo anno, come vuole la tradizione, è stato svelato al termine delle premiazioni e ora possiamo comunicarlo ufficialmente: Che rumore fa la felicità?, tratto da una famosissima canzone dei Negrita. Il prossimo anno, a “Giovani Senza Confini” si parlerà di felicità, un tema bellissimo! C’è tempo fino al 30 maggio 2025 per inviare la propria poesia via mail all’indirizzo giovanisenzaconfini01@gmail.com in duplice copia, una anonima destinata alla giuria e una con i propri dati per la segreteria del concorso. La poesia non può superare i 30 versi e la partecipazione è gratuita.

I vincitori di questa edizione sono stati:

Per la sezione bambini e ragazzi: terza classificata, la poesia Il volo di Chiara Cervetto; seconda classificata, la poesia Volare con le farfalle di Agnese Damonte; prima classificata (quindi con piastrella), la poesia Immagino di... di Francesco Olivieri. Tra le menzioni speciali dei bambini, sono state premiate e scritte su piastrella le poesie: Il fiore di Zoe Rotundo e Volare di Jennis Sofka.

Per la sezione adulti: terza classificata, la poesia Polvere di stelle di Serena Lombardo da Fano (PU); seconda classificata, la poesia Volare tra le note di Andreina Mexea; prima classificata (quindi con piastrella), la poesia Icaro di Nancy Condomitti. La menzione speciale della sezione adulti, con i versi scritti su piastrella, è andata a Carla Fornasari per la sua poesia Il volo felice. Gli autori presenti, al momento del ritiro del premio, hanno dato lettura del loro elaborato e sono stati premiati, a turno, dall’assessore alla cultura del comune di Varazze, Sig.ra Mariangela Calcagno; dalla delegata alla cultura del comune di Celle Ligure, Sig.ra Emilia Caviglia; dal vice preside dell’istituto comprensivo “Nelson Mandela” di Varazze-Celle Ligure, Sig. Andrea Caradonna e da Anna Ratto, madrina di questo speciale evento che viene organizzato da ventitré anni. Era presente anche il vicesindaco di Celle Ligure, Francesco Sorrentino. Entrambi gli assessori alla cultura dei due comuni hanno portato i saluti da parte dei due primi cittadini, Luigi Pierfederici e Marco Beltrame, convocati al C.O.C. per l’allerta meteo.

“Giovani Senza Confini” vi dà appuntamento a Celle Ligure, sabato 6 settembre 2025, alle ore 18, per la posa di nuove piastrelle, questa volta sulla felicità, nella certezza che la poesia salva il mondo.