Dal 13 al 15 settembre "Salea Beer Fest"

Salea Beer Fest è l'appuntamento per gli amanti della birra e della musica, in programma dal 13 al 15 settembre 2024 a Salea d'Albenga, nell'area espositiva dedicata alla rinomata Rassegna del Pigato. Con l'apertura dei cancelli prevista alle ore 19:00, l'evento promette tre serate ricche di musica live, street food e, ovviamente, "fiumi di birra", per un'esperienza all'insegna del divertimento in attesa dell'Oktoberfest.