Regionali, il sindaco di Pontinvrea Camiciottoli si candida nelle file della Lega

"Questa mattina ho accettato con immenso orgoglio la candidatura alla carica di consigliere nel prossimo consiglio regionale".

A dirlo è il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli che si candida quindi alle elezioni regionali nelle file della Lega.

"Ho maturato questa decisione convinto di poter dare il massimo nell’interesse della nostra Regione, ed in particolare della nostra provincia. Una politica al servizio dei territori maturata in quattro mandati da Sindaco, che permettano una vera inversione di tendenza allo spopolamento dei piccoli comuni dell’entroterra e una concreta rivalutazione dei servizi offerti nei piccoli centri che sono importantissimi per la nostra regione, sanità; scuola; trasporto; costo della vita; dissesto idrogeologico per il quale ci vuole un grande programma di interventi per prevenire i disastri invece di rincorrere le emergenze - spiega il primo cittadino del comune della Valle dell'Erro - Un'esperienza che ho intenzione di svolgere con l’impegno e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto, cosciente di servire una comunità più ampia di quella che ho l’onore di rappresentare oggi".

"Un ringraziamento al mio partito per questa opportunità, al Segretario Provinciale, a tutti i militanti e sostenitori della Lega che hanno proposto il mio nome nelle varie sezioni e al Segretario Regionale Edoardo Rixi per la fiducia che sono certo di contraccambiare lavorando per il miglior risultato" conclude Camiciottoli.

Nelle file leghiste per il savonese dovrebbero correre anche il consigliere regionale uscente Stefano Mai e l'ex deputata, consigliere comunale di Massimino e segretaria provinciale della Lega nel savonese Sara Foscolo. Nell'imperiese ha ufficializzato la candidatura l'ex assessore e consigliere regionale Sonia Viale.