Varazze, il Comune punta ad ospitare le Frecce Tricolori nel 2025: formalizzata la candidatura

Il Comune di Varazze punta ad ospitare le Frecce Tricolori nel 2025.

L'amministrazione comunale ha deciso di formalizzare la candidatura in collaborazione con l’AeroClub di Savona e della Riviera Ligure A.S.D., per un’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale da tenersi nel litorale del comune varazzino nell’autunno del prossimo anno, indicativamente in un week end del mese di ottobre.

"Durante il corso dell’intero anno vengono organizzati sul territorio comunale eventi e manifestazioni, allo scopo di ampliare l’offerta turistico-culturale per la valorizzazione del territorio e vivacizzare ed incrementare il flusso di presenze - viene spiegato nella delibera della Giunta comunale - nel contesto del calendario delle manifestazioni per l’anno 2025, attualmente in fase di redazione, l’Amministrazione comunale intende organizzare un evento di grande richiamo nazionale e internazionale capace di attirare importanti flussi turistici e apportare ricadute economiche positive sul territorio".

L'amministrazione ha quindi l'intenzione di organizzare un’esibizione delle “Frecce Tricolori”, nate nel 1961, quale Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) dell’Aeronautica Militare Italiana, che rappresenterebbe una manifestazione di grande richiamo internazionale capace di attirare importanti flussi turistici.

L'ente promotore, il Comune, si dovrà rendere disponibile a stanziare a copertura delle spese assicurative, logistiche, amministrative la somma minima di 25mila euro oltre alle spese per l’ospitalità del personale militare interessato agli apporti per almeno euro 15mila euro per una somma complessiva non inferiore a 40mila euro. La somma dovrà essere stanziata entro il 31 ottobre 2024, data entro la quale l’Aero Club richiedente deve presentare la deliberazione di avvenuto stanziamento da parte dell’ente promotore o dell’ente organizzatore (l'Aeuroclub di Savona e della Riviera Ligure).

Tutti gli aspetti legati alla sicurezza degli eventi, in particolare per quanto riguarda i flussi degli spettatori, e il supporto a eventuali tecnici nella redazione di idoneo piano di Safety e Security saranno di competenza dell’area autonoma Polizia Locale. Per questo il Comune ha stanziato 20mila euro che dovranno valutarsi in seguito alla redazione del piano della sicurezza e la stima dell’afflusso di persone previsto.

E' stato dato mandato al Dirigente del IV Settore Urbanistica e SUAP Area Operativa 13 Turismo, Sport, Cultura e Biblioteca, Commercio e servizi Artigianato e industria di curare la parte organizzativa dell’evento per quanto di competenza del Comune, individuando le forme ritenute più idonee per l'attuazione dell'obiettivo, coordinandosi con gli Assessorati competenti, coinvolgendo eventualmente soggetti pubblici e privati per la realizzazione dell'iniziativa, autorizzandolo, successivamente all’approvazione della deliberazione, alla sottoscrizione di eventuali accordi di partenariato.

L'ultima parola però spetterà all'Aero Club d’Italia di Roma che ha il compito e la responsabilità di esaminare e approvare i programmi di ogni pubblica manifestazione aeronautica, controllare l’organizzazione e lo svolgimento. La formazione del calendario annuale delle pubbliche manifestazioni aeree è prerogativa dello stesso, che raccoglie e vaglia le richieste presentate dai vari Aero Club federati e dalle Federazioni sportive e attraverso gli AeroClub federati cura l’organizzazione delle manifestazioni fuori dalle basi militari.

L'ultima volta che le Frecce Tricolori si sono esibite a Varazze era il 23 settembre del 2006 e il 20 settembre del 2008 all'interno dell'Air Show.