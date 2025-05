Alassio, sul Commissariato di Polizia Melgrati rassicura: “Lavoriamo a soluzioni concrete”

Il commissariato di Polizia di Stato di Alassio non chiuderà. Almeno per ora. Lo ha assicurato il sindaco Marco Melgrati durante l’ultimo Consiglio comunale, intervenendo in risposta a un’interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Alassio di tutti”, preoccupato per le voci sempre più insistenti sulla possibile chiusura del presidio.

”Mantenere il commissariato rappresenta un’opportunità che non possiamo permetterci di perdere”, ha dichiarato il primo cittadino, spiegando che, dopo un lungo confronto con le autorità competenti, sono state individuate soluzioni in grado di scongiurare il rischio.

Jan Casella, consigliere di minoranza e firmatario dell’interpellanza, ha sottolineato come la presenza fissa della Polizia sia da sempre una garanzia per la sicurezza della città, tanto per i residenti quanto per i turisti: “I nostri agenti sono un presidio fondamentale contro l’illegalità. In estate, spesso rinunciano alle ferie per garantire la copertura del servizio. La chiusura del commissariato avrebbe conseguenze incalcolabili”.

Nel frattempo, l’Amministrazione comunale sta lavorando fianco a fianco con l’ufficio tecnico centrale della Polizia di Stato per definire gli interventi strutturali sull’attuale sede, in particolare in materia di adeguamento antisismico. Lunedì verrà conferito l’incarico a un tecnico esterno per valutare nel dettaglio gli interventi necessari.

Melgrati ha anche annunciato che il Comune è al lavoro per recuperare ulteriori spazi da destinare a uffici, ma uno dei problemi principali resta la carenza di alloggi per il personale in arrivo. Per far fronte alla situazione, si sta valutando di riservare agli agenti parte degli alloggi di edilizia sociale in fase di ultimazione: otto sono quasi pronti e altri otto in fase di avvio costruzione.

Infine, è stata avanzata una proposta alle Ferrovie dello Stato per affittare due appartamenti vuoti al secondo piano della stazione ferroviaria, da destinare agli agenti. “Sarebbe una buona soluzione anche per garantire un presidio diretto in stazione”, ha concluso il sindaco, precisando che Fs ha escluso l’ipotesi di chiusura notturna della struttura da lui richiesta.