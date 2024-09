Albisola, la mostra "Ceramicrack" è un successo, presentato il progetto "L’arte rigenera l’arte" a sostegno della Croce Verde

La mostra “Ceramicrack” continua a stupire e a incantare il pubblico. Tra le varie iniziative della mostra diffusa sul territorio è stato presentato anche il progetto “L’arte rigenera l’arte” a sostegno della Croce Verde di Albisola e della cultura.

Come si partecipa? E’ possibile acquistare le coloratissime opere “Rondini in volo” e “Rane” realizzate in plastica rigenerata al prezzo di 45,00 euro ciascuna: il ricavato andrà a finanziare un laboratorio di ceramica per studenti e a sostenere la Croce Verde.

"Un progetto che oltre a favorire la diffusione delle tematiche legate all’ambiente e all’eco-sostenibilità ha anche una valenza sociale e contribuisce a sostenere una iniziativa culturale e la pubblica assistenza - commenta l'assessore alla Cultura, Simona Poggi - Ringraziamo Croce Verde per la fattiva collaborazione e per aver creduto fin da subito a questa iniziativa. I militi saranno presenti presso la sede di via dei Conradi nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 11.30 o previo appuntamento".