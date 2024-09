Pietra, il Vespa Club ha una nuova "casa": inaugurata la sede di via Nunzio Cesare Regina

La scorsa domenica 8 settembre, nonostante l’allerta meteo, il Vespa Club Pietra Ligure ha inaugurato la sua nuova sede in via Nunzio Cesare Regina.

"Un ringraziamento speciale, anche a nome del Sindaco e dell’amministrazione comunale, al presidente del VCPL Mirko Rossotti, ai componenti del consiglio direttivo e a tutti i soci per il gradito invito a partecipare a questo lieto evento - ha commentato il vicesindaco Daniele Rembado, che ha preso parte alla manifestazione - Questa diventerà la 'casa' e il luogo di riferimento per tutti gli appassionati della mitica Vespa che da oltre settant’anni fa sognare milioni di italiani e non solo. Ringrazio tutto il Vespa Club per il suo impegno nel valorizzare e dare visibilità a Pietra Ligure e al nostro territorio e per le numerose iniziative organizzate nel corso dell'anno e auguriamo un futuro costellato da molti e nuovi progetti".