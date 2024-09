Calciomercato: quali sono i giocatori che hanno spostato più soldi con i loro trasferimenti?

Con la chiusura della sessione estiva di calciomercato, è stata anche aggiornata la lista in cui tutti i calciatori vorrebbero comparire: quella dei giocatori che hanno fatto muovere più soldi con i loro trasferimenti in prestito o a titolo definitivo. Di seguito, ti sveliamo di chi si tratta.

Neymar (400 milioni)

Calcolare con precisione il costo totale dei trasferimenti di Neymar è piuttosto complesso,

soprattutto a causa delle controversie legate al suo passaggio dal Santos al Barcellona. Tuttavia, l'attaccante brasiliano rimane il giocatore più costoso della storia.

L’operazione più clamorosa è stata senza dubbio il trasferimento dal Barcellona al Paris Saint-Germain, per il quale il PSG arrivò a pagare 222 milioni di clausola rescissoria. Sebbene ci si aspettasse che il suo arrivo a Parigi avesse un impatto positivo sul fronte delle scommesse calcio, vista la brillante stagione con il club blaugrana, la sua permanenza al PSG fu completamente offuscata dall'ascesa di Killyan Mbappé. Al momento, Neymar si sta ancora riprendendo da un gravissimo infortunio che si è procurato poco dopo aver firmato un contratto da 90 milioni di euro con il club saudita Al-Hilal.

Romelu Lukaku (370 milioni)

Romelu Lukaku è un altro nome sempre presente quando si parla di calciomercato.

Il suo primo trasferimento risale al 2011, quando aveva appena 18 anni. Ad acquistarlo fu il Chelsea, che versò 15 milioni di euro nelle casse dell'Anderlecht. Dal club londinese è passato all’Everton (35 milioni) e poi ancora al Manchester (85 milioni), all’Inter (74 milioni al momento dell'acquisto, più un secondo prestito costato altri 8 milioni), di nuovo al Chelsea (113 milioni) e infine al Napoli (30 milioni), dove gioca attualmente. C'è da aspettarsi un altro trasferimento prima del suo ritiro? A giudicare dalla sua carriera, non è da escludere.

Cristiano Ronaldo (247 milioni)

In una lista così prestigiosa non poteva di certo mancare uno dei migliori giocatori della storia. Si tratta di Cristiano Ronaldo, che si è guadagnato il terzo gradino del podio grazie a due operazioni di mercato. La prima nel 2009, quando il Real Madrid lo acquistò per 94 milioni di euro, e la seconda nel 2018, quando la Juventus sborsò 117 milioni per portarlo via alla “Roja”, la cifra più alta della Serie A.

I due trasferimenti al Manchester United, avvenuti rispettivamente nel 2003 e nel 2021, costarono molto meno al club inglese. Per acquistarlo dal Portogallo furono sufficienti 19 milioni di euro, un affare che si rivelò molto vantaggioso per i “Red Devils”, all'epoca capitanati da Alex Ferguson. Per il suo ritorno, tre anni fa, il club pagò una cifra molto simile, pari a circa 17 milioni di euro.

Menzioni d'onore

Restano fuori dalla top 3 dei calciatori più costosi sul mercato altri giocatori che hanno generato oltre 200 milioni di euro con il loro passaggio da un club all'altro. Tra questi, c’è Ousmane Dembélé, il cui trasferimento dallo Stade Rennais al Borussia Dortmund costò 35 milioni di euro. Fu comunque un investimento estremamente vantaggioso, che diede i suoi frutti due anni più tardi, quando il club tedesco vendette il giocatore per 135 milioni di euro al Barcellona, che aveva appena perso Neymar. Dal Barça è passato al PSG (50 milioni), per un totale di 220 milioni di euro generati nel corso della sua carriera.

L'altro giocatore che supera i 200 milioni è Álvaro Morata, protagonista di ben 7 trasferimenti. Il primo risale al 2014, quando il Real Madrid lo cedette alla Juventus per 20 milioni di euro, per poi riacquistarlo 10 milioni più caro. Durante la stagione successiva la “Roja” lo cedette nuovamente al Chelsea a cambio di 60 milioni. Dal club londinese passò in prestito all'Atletico Madrid (18 milioni di euro), che più tardi lo acquistò per altri 35 milioni, per poi rivenderlo alla Juventus (20 milioni). Attualmente Morata milita nel Milan, dove è arrivato dopo aver firmato un accordo da 13 milioni di euro, per un totale di 202 milioni generati in circa 15 anni di carriera.