Borgio Verezzi, revocata l'ordinanza per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile

Il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino ha revocato l'ordinanza con la quale era stato disposto che gli utenti del servizio acquedotto in tutto il territorio comunale non utilizzassero l’acqua potabile per usi diversi da quello domestico (igienico-sanitario) e produttivo.

Una decisione che era giunta su richiesta della Servizi Ambientali, società che gestisce il Servizio Idrico Integrato, a causa del consistente aumento della richiesta idrica nei momenti di maggior picco. Una motivazione oramai venuta meno, pertanto il primo cittadino ha firmato la revoca del provvedimento intrapreso il 7 agosto scorso.