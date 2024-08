Anche a Borgio Verezzi un'ordinanza per limitare l'utilizzo dell'acqua potabile

Anche a Borgio Verezzi, con l'ordinanza sindacale firmata dal primo cittadino Renato Dacquino, è stato disposto che gli utenti del servizio acquedotto in tutto il territorio comunale non utilizzino l’acqua potabile, fino a nuove disposizioni, per usi diversi da quello domestico (igienico-sanitario) e produttivo.

E’ pertanto vietato l’utilizzo dell’acqua proveniente dalla rete gestita dalla società “Servizi Ambientali SPA” per i seguenti usi: lavaggio di cortili e piazzali; lavaggio di autoveicoli, con esclusione degli autolavaggi; riempimento di piscine private, fontane ornamentali e vasche da giardino; irrigazione e annaffiatura di giardini e prati dalle ore 7.00 alle ore 22.

Il provvedimento giunge su richiesta della società che gestisce il Servizio Idrico Integrato, a causa del consistente aumento della richiesta idrica nei momenti di maggior picco.

"In caso di necessità - si legge nel documento - l'ordinanza potrà subire variazioni e potranno essere sospese le forniture per scopi irrigui".