Elezioni regionali, Piciocchi: “Io sono ben contento di poter restare in Comune" (Video)

“Oggi siamo di fronte a una persona che ci ha dato la testimonianza della buona politica: mettersi a disposizione per la comunità, fare del servizio alla nostra gente il principio di tutta la propria vita personale e professionale”. Così il vicesindaco Pietro Piciocchi commenta la candidatura alla presidenza della Regione del sindaco di Genova Marco Bucci.

“Credo che questo oggi debba essere riconosciuto, mi sento molto in linea con questo approccio alla politica: credo che questo sia assolutamente apprezzabile e posso dire che per quanto riguarda il Comune faremo tutto quanto in nostro potere e disponibilità per dare ancora di più di quello che abbiamo dato fino a oggi, c’è un grandissimo impegno per assicurare continuità per non perdere neanche un’ora rispetto alle grandi opere e ai grandi lavori che stiamo facendo. C’è fortissima determinazione, io ovviamente ringrazio anche quelli che a un certo momento hanno ritenuto di proporre il sottoscritto, per me sarebbe stato anche una scelta costosa e molto impegnativa perché conoscete bene quello che è il mio impegno in Comune. Ovviamente nello stesso spirito che oggi Marco Bucci ci insegna avevo dato la disponibilità, sono ben contento di poter restare in Comune e proseguire in tutti i grandi interventi, opere e lavori che in questo momento stiamo portando avanti in grandissimo spirito di coesione con il sindaco”.

Qualunque sia l’esito delle votazioni di fine ottobre, le porte di Palazzo Tursi però saranno difficili da riaprire, e molti in queste ore hanno ipotizzato le possibili dimissioni del primo cittadino: “Non vedo motivo per cui il sindaco dovrebbe dimettersi - spiega ancora Piciocchi - risponderà lui su questo, ma mi sembra una polemica del tutto strumentale: credo che il sindaco potrà accedere a una posizione dalla quale ancora meglio e più efficacemente potrà servire i cittadini di Genova continuando a lavorare su tantissimi dossier che, come sapete, vedono una sinergia molto stretta tra le istituzioni, rispetto alle quali il ruolo della Regione è fondamentale e imprescindibile. Non solo, potrà estendere la sua azione a campi delicatissimi molto sentiti ai cittadini, in primis quello della sanità. Credo che ci siano veramente tutte le condizioni per confermare e rinforzare quello che il sindaco sta facendo e ritengo fuori luogo parlare di dimissioni”. E rassicura: “Nella stessa logica con cui il sindaco ha dato la sua disponibilità per prestare il proprio servizio alla regione, chiaramente vale lo stesso principio per il sottoscritto”.