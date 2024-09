Altare, un cittadino: "In Salita Arcara serve un nuovo lampione", il sindaco: "Zona interamente illuminata a LED, mi sincererò della situazione"

"Abito in Salita Arcara. La strada è stretta e buia. Le macchine passano a mezzo metro dalla mia abitazione e, per una questione di sicurezza, andremo a posizionare un lampione".

La segnalazione arriva da un cittadino di Altare, che prosegue: "Ho fatto richiesta al Comune, ma per ora senza successo. I lampioni già presenti non illuminano adeguatamente la zona interessata".

"Quella zona è illuminata interamente con lampade a LED fino al ristorante K2 - replica il sindaco di Altare, Roberto Briano. Poi, può darsi che ci siano punti leggermente più bui dovuti alla distanza, più o meno lunga, tra i lampioni. Non è possibile installare lampioni per ogni richiesta. Bisogna fare delle verifiche e disporre dei fondi necessari per l'intervento. Comunque, mi sincererò personalmente della situazione. Inoltre, da quando siamo passati alla tecnologia LED, l'illuminazione è migliorata".