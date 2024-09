L'Alta Val Bormida è nuovamente senza medico di famiglia, l'Asl 2 cerca una soluzione

La situazione dell’assistenza medica in Alta Val Bormida continua a destare preoccupazione. L'attività del medico di medicina generale recentemente incaricato, dottor Guido Loretu, si è repentinamente interrotta a seguito delle sue dimissioni.

Dopo un confronto con le amministrazioni comunali di Calizzano e Bardineto, i referenti di Asl 2 si sono immediatamente attivati per individuare soluzioni sia di emergenza, sia strutturali, al fine di garantire la corretta fruizione del servizio di assistenza sanitaria territoriale per le comunità della zona.

L’obiettivo è definire una soluzione pratica e operativa entro la corrente settimana e, in ogni caso, nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo, è stato stabilito che, per le urgenze relative alle prescrizioni, sarà possibile evidenziare le necessità anche tramite le farmacie locali. Con il coordinamento di Asl 2, sarà possibile ottenere la formalizzazione delle relative richieste.

"L'Asl 2 ha inviato una comunicazione per sollecitare nuove disponibilità, e sembra che ci siano riscontri positivi. Spero di ricevere presto aggiornamenti e di poter garantire una copertura provvisoria, in attesa di una soluzione definitiva. Questo è fondamentale per la nostra comunità, considerando la distanza dai presidi ospedalieri e l'alto numero di anziani nella popolazione", commenta il sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri.