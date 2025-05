Giornata Internazionale dell’Infermiere, Arboscello (Pd): “Investire per valorizzarli davvero”

"In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, ho voluto esprimere, nell'incontro di oggi "Vita e Salute ... La Salute è Vita" a Pietra Ligure, tutta la mia gratitudine e sostegno a una categoria che rappresenta uno dei pilastri più solidi del nostro sistema sanitario. Gli infermieri sono molto più che operatori sanitari: sono professionisti con competenze in continua evoluzione, che vanno riconosciute e valorizzate concretamente. È una figura che negli anni si è specializzata ed è diventata anche più complessa". Così commenta Roberto Arboscello, consigliere regionale Pd.

"La giornata di oggi deve far riflettere sulla figura dell’infermiere, sia sotto il profilo economico che formativo, per rendere questa professione ancora più appetibile, stabile e gratificante. In Liguria, la situazione presenta molte ombre: la nostra Regione è tra quelle con il minor numero di infermieri rispetto alla popolazione e negli ultimi tempi è in aumento significativo il fenomeno delle dimissioni. Serve garantire continuità formativa e stabilità nel reclutamento, andando oltre i bandi straordinari, e infine serve destinare fondi e indennizzi per gratificare il lavoro di OSS e infermieri. Una politica seria, che vada oltre la logica dell'emergenza, ma punti sulla pianificazione di medio-lungo periodo", conclude.