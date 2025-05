Albenga, all'Auditorium San Carlo una conferenza sul futuro dell’ospedale Santa Maria di Misericordia

La Fondazione G. M. Oddi, con il Patrocinio del Comune di Albenga organizza, per la rassegna “Albenga Passato e Presente”, un importante incontro dedicato alla storia e al futuro dell’ospedale Santa Maria di Misericordia. L’appuntamento è per sabato 17 maggio alle ore 17 all’Auditorium San Carlo di Via Roma 58.

Durante il pomeriggio si ripercorrerà la storia dell’antico hospitale, divenuto nel Novecento un nosocomio attrezzato con specializzazioni cliniche di eccellenza e primari ospedalieri di elevata competenza e sensibilità.

Dopo il trasferimento in un nuovo complesso nel 2008, pur conservando reparti di grande valore, il Santa Maria di Misericordia ha visto ridursi alcune dotazioni, generando preoccupazione e dibattiti pubblici sul destino del presidio ospedaliero.

Relatori dell’evento: Bernardo Ardoino, presidente della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Albenga e memoria storica dell’ospedale; Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga e medico, con un contributo particolarmente atteso sulla situazione attuale e le prospettive future del nosocomio.

Afferma il sindaco Tomatis: “Il Santa Maria di Misericordia rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la sanità del nostro territorio. Questo incontro sarà un’occasione preziosa per discutere della sua evoluzione e delle prospettive future. Come medico e Sindaco, ritengo essenziale garantire una sanità pubblica efficace, accessibile e di qualità, rispondendo alle esigenze della popolazione. Il dibattito che nascerà da questa conferenza contribuirà senza dubbio nel percorso per la valorizzazione del nostro ospedale”. Al termine della conferenza a ingresso gratuito la Fondazione G. M. Oddi offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti.