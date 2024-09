Alta Val Bormida, da lunedì 16 settembre un nuovo medico in servizio: sarà il dottor Capetti

Svolta positiva per i cittadini dell'Alta Val Bormida dopo le dimissioni del dottor Loretu in seguito alle quali molti pazienti si erano ritrovati senza medico di medicina generale. Prenderà infatti servizio già dal prossimo lunedì 16 settembre il nuovo medico, il dottor Federico Capetti.

Tale incarico è il risultato di una settimana di intense ricerche condotte dai vertici di Asl 2 Savonese, finalizzate a risolvere la situazione della assegnazione del medico di medicina generale nella zona di Calizzano.

In particolare il direttore del distretto delle bormide Luca Corti e il direttore socio sanitario aziendale Monica Cirone si sono occupati di individuare rapidamente un professionista che possedesse i requisiti previsti dalla normativa vigente e fosse anche immediatamente disponibile.

Il dottor Capetti subentra quindi al collega che aveva già sostituito la dottoressa Briozzo per un breve periodo dopo il passaggio ad altro incarico. Gli assistiti della dottoressa Briozzo non dovranno effettuare alcuna procedura: saranno automaticamente presi in carico dal dottor Capetti, in quanto in questo caso si tratta di una sostituzione e non di una nuova convenzione.

Asl 2 informa, inoltre, che è stata già organizzata la sostituzione per le giornate del 17, 18 e 19 settembre, in cui il dottor Capetti aveva impegni pregressi. Lo studio medico rimarrà quindi regolarmente aperto anche in tali giorni.