La biblioteca di Alassio ammessa ad un sondaggio europeo

La biblioteca civica "Renzo Deaglio" di Alassio partecipa a un sondaggio europeo sulla qualità bibliotecaria. Disponibile già per chiunque (anche per chi non la frequenta), il sondaggio resterà aperto per la compilazione fino al 30 novembre 2024.

"È l'ennesima conferma di una realtà, quella della nostra biblioteca" – dice un visibilmente soddisfatto sindaco di Alassio, Marco Melgrati – "in grado di competere con le migliori istituzioni nazionali ed europee. Partecipare a questo sondaggio è motivo di orgoglio per tutta la nostra città".

La biblioteca, grazie a questa opportunità, offre ai cittadini di Alassio, dei comuni limitrofi e ai turisti l’occasione di esprimere la propria opinione sui servizi e sulle necessità future, con suggerimenti e proposte che potranno ulteriormente migliorarne la qualità operativa.

"Da quando ho avuto notizia di questa partecipazione dalla direzione della biblioteca" – afferma il consigliere comunale con incarico alla Biblioteca, Mariacristina Boeri – "mi sono impegnata in prima fila per facilitare i vari passaggi che hanno portato alla stesura del questionario, personalizzato per le nostre caratteristiche. È molto importante che i cittadini di Alassio, anche coloro che non frequentano la biblioteca, esprimano la loro opinione. È un'occasione d'oro per far sentire la propria voce e per stare vicino a una delle istituzioni meglio valutate della città".

Compilando il questionario, gratuito e anonimo, si partecipa anche all’estrazione di un viaggio offerto dall’organizzazione europea che ha preparato il sondaggio. Tutti gli utenti della Biblioteca hanno già ricevuto una mail con facili istruzioni. In ogni caso, per maggiori informazioni, o per chi non sia iscritto, è sempre possibile recarsi in sede, in Piazza Airaldi e Durante 7, o rivolgersi al recapito telefonico 0182 648078 o all'indirizzo di posta elettronica biblioteca@comune.alassio.sv.it.