C’è un pizzico di Savona nel sound di Michael Shepstone dei Rokes

Ve li ricordate, vero, The Rokes? Sicuramente tutti, almeno una volta, avete canticchiato uno dei loro successi: “Bisogna saper perdere”, “È la pioggia che va”, “Piangi con me”, solo per citare le più famose.

Adesso è proprio Mike Shepstone, uno dei fondatori di questa storica band, a portare in tour il sound della “British Invasion”: non solo i classici dei suoi Rokes, ma anche gli immancabili e irrinunciabili Beatles e… qualche sorpresa in scaletta tra le canzoni più indimenticabili del beat italiano e internazionale.

Tre, per adesso, le date confermate: il 19 settembre a partire dalle 21 ai Giardini Serenella di corso Vittorio Veneto a Savona, a seguire sabato 21 settembre ai Bagni Garibaldi di Finale Ligure e il 25 settembre a Torino. Ma ad affiancare la splendida voce di Michael Shepstone, ci sarà anche un cospicuo spicchio di storia della musica in provincia di Savona. Infatti la band comprenderà i gemelli Giuseppe Terribile (basso, chitarre acustiche e cori) e Gino Terribile (batteria, percussioni e cori).

Attivi fin dalla fine degli anni ‘60, i due gemelli savonesi fondano da giovanissimi una band beat che si chiama proprio i Terribili, prendendo il nome da loro. Nel 1974, con il boom del rock progressivo, realizzano il Cerchio d’Oro, band con la quale pubblicano diversi 45 giri. Negli anni ‘80, con i Cavern, sono tra i primi, a livello nazionale e internazionale, a dar vita a una tribute band dei Beatles, quando ancora il concetto di tributo non era di moda come adesso ma, esattamente al contrario, era una vera rarità. E proprio per l’originalità e la qualità musicale del progetto, i Cavern raccolgono negli anni riconoscimenti e soddisfazioni.

Con l’avvento del nuovo millennio i gemelli Terribile ritrovano a loro fianco i vecchi amici e radunano nuovamente il Cerchio d’Oro, tuttora attivo con ben quattro concept-album pubblicati, collaborazioni con svariati tra i più grandi nomi della scena rock progressiva italiana e recensioni entusiastiche in Italia e all’estero.

La formazione che affiancherà Mike Shepstone nel suo tour è completata dal chitarrista Slep (già in tour per tre anni con Francesco De Gregori, collaboratore di Dick Heckstall-Smith dei Colosseum e occasionalmente ospite degli Arti & Mestieri, storica band della scena torinese) e del chitarrista e polistrumentista Marco Bonino (dei Nuovi Angeli, nonché collaboratore degli Stadio, di Ron, di Mal e di grandi nomi internazionali). Commentano a una sola voce i due “ragazzi Terribili” del rock savonese: “Per noi è un vero piacere collaborare con il grande Mike dei Rokes e con musicisti di questo calibro”. Un tour da non perdere per chi ama la Musica con la M maiuscola.