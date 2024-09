A Tovo S. Giacomo prima campanella dell'anno per la rinnovata scuola primaria “Tobia Oddo” (FOTO)

Via al nuovo anno scolastico con inaugurazione per la scuola primaria “Tobia Oddo” di Tovo San Giacomo. Un edificio completamente rinnovato dopo che il comune ha appaltato i lavori di riqualificazione energetica e un più generale intervento di ammodernamento delle aule e degli spazi esterni anche grazie al cofinanziamento del Fondo Regionale FESR 2021 - 2027 (azione 2.1.1, promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche).

“Un lavoro importante – lo ha definito il sindaco Alessandro Oddo – che ha fatto cambiare aspetto alla nostra scuola. Abbiamo realizzato la coibentazione del perimetro esterno, la sostituzione degli infissi con altri a taglio termico, la coibentazione del solaio sottotetto dall’interno con pannelli in poliuretano, la sostituzione della caldaia per la climatizzazione invernale con un sistema in pompa di calore, la sostituzione dei vecchi radiatori con l’installazione di valvole termostatiche, la ventilazione meccanica ed il completo relamping di tutto il sistema illuminante con luci LED. Questi interventi portano l’edificio di via Accame da un consumo di 129,14kWh/m2anno a 47,97kWh/m2anno, in pratica da una classe energetica D ad una A2”.