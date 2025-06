Quiliano, successo per la Giornata dell’Educazione Stradale e della Legalità

Si è svolta con entusiasmo e partecipazione, nella mattinata di oggi, giovedì 5 giugno presso l’esterno del Palasport di Quiliano, la Giornata dell’Educazione Stradale e della Legalità, dedicata ai bambini della Scuola Primaria di Quiliano e Valleggia. L’iniziativa, organizzata grazie alla preziosa collaborazione tra la Polizia Locale di Savona e la Polizia Locale di Quiliano, ha rappresentato un importante momento di formazione e divertimento per i più piccoli.

Particolarmente apprezzata la presenza dell’unità cinofila REY, che ha catturato l’attenzione dei bambini con dimostrazioni coinvolgenti e istruttive. Attraverso attività pratiche, giochi e spiegazioni semplici ma efficaci, i bambini hanno potuto imparare il valore delle regole stradali e del rispetto della legalità.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli agenti coinvolti e al personale scolastico per il supporto e l’entusiasmo dimostrati. Giornate come queste rafforzano il legame tra scuola, istituzioni e comunità, seminando valori fondamentali per una società più sicura e consapevole.