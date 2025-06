Il Ristorante Equilibrio di Dolcedo (IM), guidato dallo chef Jacopo Chieppa, presenta i nuovi menu e i cocktail d’autore

Il locale, ricavato da un vecchio mulino immerso nel verde dell’entroterra ligure, è oggi un punto di riferimento per chi cerca cucina d’autore, silenzio e natura.

Per l’estate, Equilibrio presenta due nuovi menu degustazione:

"Evoluzione", legato al momento presente e "Identità", che racconta il percorso personale dello chef. Non un’imposizione, ma un viaggio culinario sostenibile, pensato per valorizzare ogni ingrediente e ridurre gli sprechi, anche grazie al piccolo orto dello chef.

Tra i piatti in carta spiccano creazioni originali come il Tiramisù alla Ligure (baccalà al caffè, aglio nero, patate e cacao) e il Raviolo in zucchina con ripieno BBQ e brodo di dashi. Immancabile il "Pic Nic", amuse-bouche serviti come un pranzo sull’erba, e la "Focaccia del Contadino", protagonista dei lievitati, servita con burro montato alla nocciola.

Novità anche al calice, con una carta cocktail e mocktail firmata dal bartender Andrea Benvegna, per abbinamenti creativi o un finale di cena originale.

Completano l’esperienza gli interni rinnovati, arricchiti da elementi di design ispirati alla natura, ceramiche artigianali genovesi e fiori freschi sui tavoli. Il dehors esterno, completamente rinnovato, accoglie gli ospiti per un aperitivo o un dopocena sotto le stelle.

Equilibrio Ristorante si trova a Dolcedo in località Martin 13. Telefono: 0183 684 685; sito: https://equilibrioristorante.com