Savona, contro il problema delle processionarie previsti interventi radicali del Comune

È un problema che si presenta ogni primavera, prolungandosi per mesi, e che richiede un impegno importante da parte del Comune in termini di risorse. Si tratta della processionaria dei pini, pericolosa sia per le persone che per i cani.

Questi insetti si sviluppano spesso in zone come via Bresciana, via Bruzzone o alle Trincee, ma sono stati segnalati in numerosi altri punti della città.