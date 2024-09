Ruba in un'auto, viene fermato ma dopo i controlli si spoglia in strada bloccando il traffico: arrestato

E' di resistenza a pubblico ufficiale l'accusa con la quale è stato arrestato a Loano un 40enne di origini marocchine.

I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando i Carabinieri della stazione locale sono stati attivati nelle ricerche dalla centrale che aveva ricevuto una richiesta, tramite il NUE 112, per un furto su di un'auto messo in opera da un uomo alto circa 180 cm, vestito con maglietta nera, bermuda e con intesta un capellino da baseball, come descritto dalla persona che ha avvisato il numero d'emergenza.

Il malvivente è stato di lì a poco bloccato mentre cercava di allontanarsi a piedi dal luogo del furto. A quel punto, i militari dell'Arma lo hanno identificato risultando pregiudicato, e quindi riconosciuto dal richiedente aiuto come il soggetto da lui visto rovistare all’interno dell’autovettura.

L'uomo fermato è stato trovato in possesso di cinque paia di occhiali da sole ritenuti di provenienza illecita, documenti e carte di credito intestate a terze persone, nonché due coltelli, un cutter, una forbice e una modica quantità di hashish, per il possesso della quale è stato segnalato alla Prefettura di Savona.

Accompagnato presso il Comando Stazione Carabinieri di Loano lo straniero è stato segnalato alla Procura della Repubblica savonese per tentato furto, ricettazione, danneggiamento aggravato dell’autovettura, che era stata aperta con un'effrazione del finestrino dal lato del guidatore, e per porto abusivo di strumenti atti all’offesa.

Conclusa la stesura degli atti e invitato a lasciare il comando dell’Arma, il quarantenne ha reagito nei confronti dei militari aggredendoli verbalmente e opponendosi alla richiesta. Una volta accompagnato all’esterno della caserma, inoltre, dopo essersi denudato, cercava di fermare le auto e le moto in transito, creando pericolo alla circolazione stradale e costringendo pertanto i militari a intervenire nuovamente.

L’episodio si è quindi concluso con l’arresto del marocchino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, poi convalidato dal GIP del Tribunale di Savona. Nei confronti dell’uomo è stata altresì richiesta l’emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Loano.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria.