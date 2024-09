Un nome per la Tartaruga Caretta caretta di Pietra Ligure: online il sondaggio e la pagina web dedicata

"E’ online da oggi, sul portale turistico del Comune di Pietra Ligure (sezione 'Mare'), la nuova pagina web tutta dedicata alla tartaruga Caretta caretta che, nella notte fra il 13 e 14 agosto, ha scelto di depositare le sue uova sul nostro arenile di levante, all’altezza dei bagni 'Iguana', e il sondaggio per trovarle un nome". A darne notizia sono il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e gli Assessori all’ambiente Cinzia Vaianella, al demanio e spiagge Francesco Amandola e al turismo Daniele Rembado.

"Chiediamo a tutti, residenti e turisti, di aiutarci a dare un nome a mamma tartaruga votandolo tra quelli scelti dai bambini che hanno frequentato il nostro centro estivo/campo solare comunale - continuano il Sindaco e gli Assessori - Il nome che riceverà maggior gradimento verrà ufficialmente conferito alla nostra tartaruga sabato 21 settembre, alle ore 10.30, in piazza Vittorio Emanuele II, in occasione dell’inaugurazione della XX edizione di 'Dolcissima | Bellissima Pietra 2024'. Il sondaggio, che resterà aperto fino a venerdì 20 settembre, e la sezione ad hoc dedicata alla tartaruga, che da oggi riporterà in tempo reale tutti gli aggiornamenti e le informazioni fino alla nascita delle tartarughine, sono visitabili online (clicca QUI)".

"Nell’attesa del lieto evento, che secondo gli esperti avverrà tra i 45 e gli 80 giorni dalla deposizione, continua il monitoraggio del nido da parte degli esperti del GLIT, che vede riuniti l’Acquario di Genova, Arpal, l’Università di Genova e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e le attività di informazione e sensibilizzazione con i biologi dell’associazione 'Menkab Il respiro del mare' in merito a questo evento straordinario e importante che sta entusiasmando proprio tutti e sta suscitando tantissimo interesse – proseguono dal Comune - Questa iniziativa, che come amministrazione abbiamo fortemente voluto, è un modo simpatico per tenere alta l’attenzione su questo evento importante e coinvolgere grandi e piccini in azioni di sensibilizzazione che contribuiscano ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza nei riguardi della salvaguardia dell’ambiente, delle specie protette, della biodiversità del nostro mare e, insieme, a valorizzare il nostro territorio".

"Con l’occasione ringraziamo ancora i proprietari dei Bagni Iguana per la disponibilità e il bagnino Nico per la sorveglianza continua che mai fa mancare al nido. Votate numerosissimi!" concludono De Vincenzi, Vaianella, Amandola e Rembado.