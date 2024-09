Arboscello (Pd): "In Liguria persi 15mila posti di lavoro, Bucci banalizza e offende Savona"

“Il centrodestra che governa Genova e la Liguria da dieci anni ha fallito sulle politiche per le imprese e per il lavoro. E cosa fa Bucci? Non solo banalizza una questione seria come quella dell’occupazione, ma lo fa con una battuta sprezzante su Savona, quasi fosse un territorio di serie B, dicendo che, se posti di lavoro si sono persi, forse si saranno persi a Savona", così il consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione Roberto Arboscello in risposta alle parole di Bucci a margine dell'assemblea di Confcommercio.

"Il Sindaco Bucci è nervoso e quando i dati lo smentiscono, invece di dialogare, sfugge, per giunta con battute di cattivo gusto - prosegue Arboscello - I dati Istata parlano chiaro: la Liguria nel secondo trimestre del 2024 ha perso 15mila posti di lavoro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Basta con le narrazioni superficiali e le offese. La nostra regione merita molto di più. Un candidato alla presidenza della Regione deve avere maggiore rispetto per tutte le province, non solo per il capoluogo, come invece fa Bucci".