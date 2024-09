L'assessore di Savona Rossello: "Le dichiarazioni di Bucci sconcertanti e incomprensibili"

Le affermazioni su dati Istat relativi all'occupazione in regione di Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato alla presidenza della Regione, hanno scatenato un vero e proprio terremoto, suscitando le reazioni della politica di centrosinistra e dell'amministrazione comunale .

"Le dichiarazioni sprezzanti di Bucci su Savona – dice l'assessore Francesco Rossello - sono sconcertanti e incomprensibili. È incredibile che si contestino i dati ISTAT sulla base di una sensazione personale. È inaccettabile il fatto che Bucci parli della provincia di Savona come se fosse una terra straniera che non gli interessa, ignorando che Savona ha registrato ottime performance rispetto alla vivibilità ed alla libertà economica".

Poi l'assessore alle Attività di Palazzo Sisto lancia l'affondo: "Bucci dimentica che si candida a presidente di tutta la regione quindi, invece di contestare l’Istat, dovrebbe interrogarsi sulle cause di questa performance negativa della Liguria – conclude Rossello - e sulle misure da assumere in materia infrastrutturale, industriale, portuale e turistica, ma evidentemente questo è fuori dai suoi orizzonti. Che poi la nostra provincia, in questi anni, sia stata ignorata dalla regione, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, è sotto gli occhi di tutti e solo chi non conosce la regione può ignorarlo".