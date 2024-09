Samp, i sogni di gloria si scontrano con la dura realtà. Sottil: "Chiedo scusa ai tifosi, servono segnali forti per invertire la rotta"

Doveva essere di tutt'altro tenore l'approccio della Sampdoria al campionato di Serie B. L'importante campagna acquisti estiva del responsabile dell'area tecnica Accardi, che ha portato sulla sponda blucerchiata di Genova gente del calibro di Coda e Tutino ma non solo, lasciava presagire un ruolo da big. E invece, dopo appena cinque giornate, la Sampdoria è desolatamente ultima in classifica con appena due punti, a -1 da Carrarese e Frosinone.

A Sottil non è andato giù l'atteggiamento della squadra durante la prima parte di gara sul campo dei calabresi: "Sono molto incazzato perché abbiamo regalato il primo tempo - ha detto - Chiedo scusa ai tifosi perché nel primo tempo non ho visto fame, non ho visto cattiveria agonistica e questo non lo posso permettere. Rappresentiamo una piazza importante e dobbiamo migliorare tutti. Nella ripresa la squadra è entrata bene in campo, in maniera fluida, ed eravamo anche riusciti a riprenderla sul 2-2, poi il gol è stato annullato per fuorigioco".