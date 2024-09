Cairo, ponte crollato in località Braia: il bypass pronto per l'inizio della prossima settimana

Sono iniziati i lavori per realizzare un bypass nella località di Braia, a seguito del crollo parziale del ponte causato dal maltempo. L'incidente ha isolato circa venti residenti, rendendo essenziale l'intervento per ripristinare la viabilità.

Per mitigare i disagi immediati, il comune di Cairo Montenotte ha noleggiato una gru che ha permesso di trasferire i veicoli dei residenti oltre il ponte crollato, consentendo loro di raggiungere il capoluogo attraverso la strada provinciale.

"I lavori per il bypass dovrebbero essere terminati per l'inizio della prossima settimana", spiega il sindaco Paolo Lambertini. "Per la messa in sicurezza del ponte, i tempi sono più lunghi perché è necessario coinvolgere anche la Soprintendenza".