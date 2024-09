Dichiarazioni Bucci, Pasa (Cgil): "Imprese, amministratori locali e politici del territorio si dissocino"

"Il sindaco di Genova nonché candidato alla presidenza della Regione Liguria non è nuovo alle 'brutte figure', ma fino a ieri le faceva solo per la città di Genova: ad esempio quando contestava i dati sul calo demografico della città genovese perché invece di contare gli abitanti reali contava le celle telefoniche. Oggi contesta addirittura l’Istat e le figuracce le fa a livello regionale". Lo afferma Andrea Pasa, segretario provinciale della Cgil.

"Ciò che sorprende e preoccupa, e dovrebbe preoccupare tutte le istituzioni locali e le imprese, è l'impreparazione, la superficialità e l'improvvisazione che mette in campo quando parla di un tema importante e fondamentale quale il lavoro - prosegue Pasana proposito del candidato presidente del centrodestra alle prossime regionali - Immaginiamo cos’altro potrebbe inventarsi da presidente della Regione. Ricordiamo al sindaco Bucci che in provincia di Savona esistono filiere e comparti strategici per l'intero Paese: lavoratrici e lavoratori di grande professionalità. Semmai è proprio la politica regionale, anzi la non politica messa in campo dall'amministrazione Toti in questi 9 anni, che ha messo in difficoltà numerose imprese molte delle quali di interesse nazionale e inserite in settori e comparti fondamentali, quali Piaggio Aerospace, Sanac e Funivie e di conseguenza migliaia di lavoratrici e lavoratori. Così come la mancanza di politiche industriali da parte dell'amministrazione Toti ha trasformato l'economia ligure in una economia troppo sbilanciata verso il terziario, generando perlopiù lavoro precario, insicuro e malpagato".