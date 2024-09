Enzo Barnabà presenta il libro "Il sentiero della speranza" a Savona in occasione della Giornata del Migrante e del Rifugiato

In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, giovedì 19 settembre, alle ore 18, nella Sala Cappa del Centro Diocesano Pastorale "Città dei Papi", in via dei Mille 4 a Savona, Enzo Barnabà presenterà il suo nuovo libro "Il sentiero della speranza - Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia", pubblicato da Infinito Edizioni, con la prefazione di Gianluca Paciucci e la postfazione di Donatella Alfonso. L'evento è promosso dal Servizio per le Missioni e le Migrazioni della Diocesi di Savona-Noli.

Se è vero che i luoghi hanno una memoria, quella del fazzoletto di terra che si trova alla frontiera tra Ventimiglia e Mentone è straordinariamente intensa. Vi si intersecano mille storie di passaggi avventurosi: dai socialisti e dagli anarchici di fine Ottocento all’adolescente Curzio Malaparte che vuole recarsi in Francia per combattere contro i tedeschi, dagli ebrei in fuga dalle persecuzioni hitleriane a Primo Levi che desidera incontrare il suo compagno di prigionia ad Auschwitz, fino ai terroristi "rossi" e "neri" negli "anni di piombo". Bisogna sapere come evitare i passaggi più pericolosi, in particolare quello che non a caso è stato chiamato "passo della morte", per percorrere, qualche centinaio di metri più a destra, quello che la surreale toponomastica locale chiama passo del Paradiso.