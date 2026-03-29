Finale Ligure, ultimi appuntamenti coi “Pomeriggi Musicali”, dalla musica argentina a Stravinsky

Proseguono a Finale Ligure i “Pomeriggi Musicali – nuovi percorsi: sonori e artistici”, la rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS in collaborazione con la Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura, della Fondazione Agostino De Mari e di AVIS Finale Ligure.

Il primo appuntamento è in programma sabato 4 aprile alle 16.30 nel salone di Palazzo Ricci, a Finalborgo, con una conferenza con audizioni dal titolo “Músicas argentinas de raíz”, a cura del professor Gabriele Castioni. L’incontro sarà dedicato alle cosiddette “musiche di radice”, espressione che indica un insieme di generi nati dall’incontro tra repertori popolari argentini – di origine indigena, afro-discendente ed europeo-coloniale – e le sensibilità culturali sviluppatesi nel contesto urbano della metropoli argentina nel corso del Novecento.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 9 aprile alle 15.30 nella sala Gallesio di Finalmarina, in collaborazione con U3 Finale Ligure. La conferenza, intitolata “Le sacre du printemps di Igor Stravinsky”, sarà affidata al professor Flavio Menardi Noguera e approfondirà uno dei capolavori più rivoluzionari del Novecento musicale. L’opera, nata per i Balletti Russi di Sergej Djagilev con coreografie di Vaclav Nizinskij e scene di Nikolaj Roerich, fu protagonista di un celebre scandalo alla prima parigina del 28 maggio 1913.

Entrambi gli incontri sono a ingresso libero, senza necessità di prenotazione.

La rassegna si concluderà sabato 11 aprile alle 16.30 con un concerto jazz straordinario all’Auditorium di Finalborgo.