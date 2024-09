Donatella Barbano è la nuova referente territoriale della Lega per Quiliano – Vado

E' Donatella Barbano, la nuova referente territoriale della Lega per Quiliano – Vado. La nomina è stata ufficializzata dal commissario provinciale della Lega di Savona Dario Ghezzi.

“Con la nomina di Donatella Barbano – ha dichiarato Ghezzi –, prosegue il percorso di presenza attiva del partito sul territorio. La Lega da sempre vuole lavorare a nuovi progetti, idee e proposte, favorendo il confronto diretto e la presenza costante sul territorio e tra la gente, indispensabile per mettere in campo nuove visioni strategiche e soprattutto proposte che partano dalla base”.

“Sono onorata di assumere questo ruolo, - ha dichiarato Donatella Barbano-, soprattutto perché la mia nomina di referente locale della Lega , ha un fine di continuità nell'ascolto e nel supporto dei cittadini e delle associazioni del quilianese - vadese. Un ringraziamento particolare a chi ha mi espresso la fiducia con il voto alle scorse elezioni amministrative alle quali mi sono presentata come candidata sindaca per la lista civica “Insieme per Quiliano " .Questa esperienza mi ha chiaramente fatto capire attraverso i tavoli informativi a contatto con le persone, che Quiliano ha bisogno di crescere e investire su un territorio pieno di risorse”.