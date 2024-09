"Il paesaggio nascosto del territorio di Albenga": caccia al tesoro fotografica nel centro storico

Nell’ambito delle attività di coinvolgimento del pubblico sulle tematiche del territorio e del turismo sostenibile, propedeutiche al progetto di valorizzazione della costa albenganese e dell’Isola Gallinara, si propone un’attività finalizzata a sensibilizzare residenti e turisti sui temi del paesaggio e della sua evoluzione dall’epoca preindustriale ad oggi. L’evento rientra tra le attività di terza missione e public engagement del progetto PRIN 2022 PNRR “Envisioning Landscapes" che vede la partecipazione dell’Università di Genova (Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali), dell’Università di Trento e dell’Università di Roma Tre.

La posizione geografica privilegiata, alla foce di un’ampia valle agricola al centro della Riviera di Ponente tra il genovesato, la Provenza e le Alpi, ha fatto di Albenga uno storico luogo di passaggio e stazionamento dei viaggiatori. Dall’epoca del Grand Tour in avanti le testimonianze scritte e le iconografie dei viaggiatori italiani e stranieri ci restituiscono l’immagine di un paesaggio storico oggi ampiamente obliterato dalle conseguenze dell’urbanizzazione, del turismo di massa e dello spopolamento delle aree rurali. Attraverso queste testimonianze, l’attività si propone di evidenziare i principali cambiamenti nel paesaggio in relazione alle tematiche del consumo di suolo, della perdita di suoli agricoli, della cementificazione della costa e del rischio idrogeologico. Allo stesso tempo, l’analisi dei documenti di viaggio consentirà di stimolare una riflessione su come il paesaggio dell’albenganese veniva percepito da questi outsiders e sull’evoluzione dei gusti e delle mode del turismo oggi e allora con particolare attenzione agli elementi di cultural heritage.

L’evento consiste in una caccia al tesoro fotografica nel centro storico di Albenga e nelle immediate vicinanze. I partecipanti, divisi in gruppi, dovranno percorrere i caruggi e le piazze alla ricerca dei punti di vista delle vedute prodotte dai viaggiatori in passato cercando di riprendere gli stessi soggetti tramite la fotocamera dello smartphone.

L'appuntamento è fissato per sabato 21 settembre, dalle ore 16:30 alle 19:00. Il ritrovo è in Piazza San Michele, presso il Municipio. L'attività è rivolta a turisti e residenti dell'area di Albenga.