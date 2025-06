Il 4 giugno la cerimonia di "Un Bit Alla Volta": Albenga in prima linea contro il cyberbullismo

Il 4 giugno, presso l'auditorium San Carlo di Albenga si terrà la cerimonia conclusiva del progetto "Un Bit Alla Volta" finalizzato alla prevenzione del cyberbullismo e finanziato dall'USR Liguria.

Da quest'anno scolastico, infatti, l'IC Albenga secondo è la scuola capofila del progetto che raccoglie in rete 29 istituti di tutta la Liguria.

Durante la cerimonia verranno consegnate dalla Senatrice Elena Ferrara, prima firmataria della legge 71/17 contro il cyberbullismo, le oltre 1000 Patenti di Smartphone agli alunni delle classi iniziali della scuola secondaria.

Non è la prima volta che la senatrice visita Albenga poiché in passato aveva incontrato a sorpresa gli alunni della scuola secondaria di Leca d'Albenga che le avevano scritto per ringraziarla di aver scritto la legge 71/2017 dedicata alla sua alunna Carolina Picchio.

Il progetto Un Bit Alla Volta ha previsto momenti di formazione per alunni, insegnanti e genitori con esperti di mediazione, conflitto, adolescenza, tra cui:

• Centro Educazione Digitale (C.E.D.) Savona

• Cooperativa Dike (Milano)

• Associazione Esserci (Reggio Emilia)

• Mauro Ozenda

• Barbara Tamborini

• Bruno Mastroianni

Anche le alunne e gli alunni delle classi IV e V primarie aderenti al progetto hanno affrontato il tema dell'uso consapevole dei dispositivi digitali, ricevendo il "foglio rosa" grazie al quale saranno in grado di individuare gli errori più comuni fatti dagli adulti nel mondo digitale.

Durante l'intera giornata nel centro storico le scuole potranno inoltre visitare il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, una vera e propria aula didattica in movimento nata per diffondere la cultura della sicurezza stradale nelle scuole e nelle piazze.

La grafica della patente di Smartphone è stata curata da alcune classi dell'Ipsia di Finale Ligure. Il lavoro selezionato è quello della studentessa Rebecca Isufi.

Gli aspetti organizzativi sono stati gestiti, per l'IC Albenga secondo dal dirigente Luca Mazzara e per l'ufficio III dall'insegnante Alessandra Fenoglio referente provinciale bullismo, cyberbullismo e legalità.

Alla cerimonia parteciperanno:

• La Senatrice della VII legislatura Elena Ferrara (promotrice della legge 71/17)

• Il Comandante della sezione Polizia di Stradale di Savona, Giuseppe Fusco

• L'Ispettore della Polizia Postale, Dirigente l'ufficio di Savona, Francesco Attilio Lia

• La Dirigente dell'Ufficio III, USR Liguria, Nadia Dalmasso

Oltre, ovviamente, ai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale cui va il ringraziamento dell'IC Albenga Secondo per il sostegno logistico dato al progetto.