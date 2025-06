Moda e sostenibilità si incontrano: a Villanova d’Albenga il trunk show “La Moda Incontra Baseco”

Sarà un incontro inedito tra stile, ecologia e cultura quello in programma venerdì 6 giugno alle 18.30 negli spazi di Baseco Gallery a Villanova d’Albenga. In collaborazione con la galleria d’arte Artender di Alessandro Scarpati, l’evento “La Moda Incontra Baseco” unirà l’eccellenza sartoriale italiana alla visione green di una delle realtà più innovative nel settore ambientale.

Protagoniste della serata due firme di prestigio del Made in Italy: la maglieria di lusso AlessandroSimoni e la sartoria napoletana Flannel Bay, realtà artigianali d’eccellenza accomunate da valori come rispetto della tradizione, ricerca tecnologica e sostenibilità. AlessandroSimoni Cashmere, con oltre 70 anni di storia, e Flannel Bay Napoli, guidata dai fratelli Laezza, portano avanti un’eredità di qualità e passione, radicata nei territori di origine.

Accanto a loro, Baseco, azienda ambientale guidata dal CEO Silvestro “Silver” Catelli, che ha saputo trasformare il tema dei rifiuti in un’opportunità culturale, coniugando industria, arte e impegno sociale.

Durante la serata andrà in scena un esclusivo trunk show: una sfilata personalizzata in cui il pubblico potrà toccare con mano abiti unici, raccontati direttamente dagli stilisti. Tra i momenti più attesi, la presentazione di un capo speciale, realizzato a partire da un rifiuto recuperato e trasformato in un simbolo di eleganza. Un gesto concreto che racconta la sostenibilità non solo come concetto, ma come pratica e stile di vita.

Ad arricchire l’evento sarà la presenza del Collettivo Culturale Zerovolume, impegnato in una raccolta fondi benefica per “Paolino”, un bambino nato prematuro con gravi difficoltà psicomotorie. Il tutto sarà accompagnato dalla musica dell’artista BKR-LSNR.

Una serata dove moda, arte, ambiente e solidarietà si fondono per dare vita a un messaggio potente: la sostenibilità è una responsabilità collettiva, e ogni settore può diventarne ambasciatore. La bellezza non è solo ciò che si vede, ma anche ciò che si sceglie di essere.