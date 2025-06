A Varazze un convegno sulla disabilità

Il Comune di Varazze, in collaborazione con l’Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA) e con il sostegno di CSVPolis, organizza venerdì 6 giugno un convegno dedicato al tema della disabilità, in particolare sulla nuova riforma che entrerà ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2027. L’evento si terrà presso il Teatro Don Bosco di Varazze, in via Don Giovanni Paseri, dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

L’iniziativa nasce dalla volontà di approfondire e raccontare la nuova riforma per le persone con disabilità, e di riflettere sulle opportunità già oggi attive grazie al sostegno delle istituzioni locali e regionali.

Nel corso del convegno saranno illustrati i percorsi di supporto attualmente disponibili per le persone con disabilità grave e gravissima, anche grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Liguria attraverso il Distretto Sociosanitario. Verrà inoltre dato spazio al ruolo centrale degli assistenti sociali e dei Comuni nel garantire assistenza e inclusione.

Varazze è stata scelta come sede dell’incontro proprio per la presenza attiva e qualificata di numerose realtà associative e servizi dedicati al mondo della disabilità, che ogni giorno operano sul territorio con impegno e competenza. Le associazioni locali avranno modo di presentare le proprie attività, condividendo esperienze, buone pratiche e proposte concrete.

Il cuore del convegno sarà però il messaggio innovativo e inclusivo lanciato dalla nuova normativa: non più interventi per le persone con disabilità, ma percorsi insieme alle persone con disabilità. Un cambio di paradigma che pone al centro l’ascolto, la partecipazione e la costruzione condivisa delle soluzioni.

I lavori si apriranno alle ore 9:00 con l’accoglienza dei partecipanti. Seguirà, alle 9:15, l’introduzione a cura di Claudio Gallo, segretario di ADA OdV Savona. Alle 9:30 interverrà il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, per i saluti istituzionali. A seguire, alle 9:45, sarà presentato il sito informativo www.maipiusolo.it, dedicato al tema dell’autonomia e del sostegno alle persone con disabilità.

Alle 10:00 è previsto l’intervento del neuropsichiatra Giancarlo Conte, con una riflessione intitolata “La disabilità si racconta”. Dopo una breve pausa caffè, alle 11:15 si terrà un momento di approfondimento dal titolo “Con le persone e non per le persone”, con gli interventi di Anna Camposeragna, direttrice di CSVPolis, insieme a Giancarlo Conte e Claudio Gallo. Alle 12:00 sarà dato spazio agli interventi del pubblico e dei partecipanti, prima della chiusura dei lavori, prevista per le 12:30.

Parteciperanno all’evento rappresentanti delle istituzioni locali e regionali e dell’ASL 2 Liguria, per sottolineare l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e associazioni nel promuovere l’inclusione e il sostegno alle persone con disabilità.

Un’occasione importante per informare, confrontarsi, creare rete e rafforzare la cultura dell’inclusione. La cittadinanza è invitata a partecipare.