Ilario Chiera ritira la candidatura per le regionali e lascia l’incarico in Italexit: "Scelta sofferta"

Il Coordinatore Regionale di Italexit, Ilario Chiera, annuncia il ritiro della sua candidatura come capolista per le prossime elezioni regionali, decisione giunta dopo un lungo periodo di riflessione principalmente a causa di un importante disaccordo con due membri del Consiglio di Reggenza del partito.

Chiera ha dichiarato: "Questa scelta è stata sofferta. Le elezioni regionali, per le quali ho iniziato la preparazione in Liguria fin da maggio, hanno messo in luce una gestione organizzativa e politica poco aperta e non in evoluzione. Ho riscontrato mancate risposte e cambi repentini di indicazioni, accompagnati da un dialogo quasi assente e da una comunicazione unidirezionale, nonostante la scarsità di conoscenza del territorio e delle reali problematiche liguri da parte di alcuni membri del Consiglio".

Dopo quasi cinque anni di impegno sul territorio, Chiera ha sottolineato la frustrazione nel confrontarsi con atteggiamenti che ha sempre combattuto. "L’ironia mi ha indicato una soluzione attraverso un parallelismo con una vecchia pubblicità, in cui i Jackal, rispondevano all'interlocutore: ‘e fattello tu’. Questo riassume la situazione attuale".

Nonostante il ritiro dalla candidatura, Chiera ha confermato il suo impegno verso Italexit, mantenendo attiva la sua tessera e il ruolo di Delegato eletto per l'Assemblea Nazionale del partito, che si terrà a breve "Cambiano le persone ma il cuore batte sempre in direzione del recupero della sovranità nazionale attraverso l'uscita da i tentacoli Unione Europea".

Chiera ha voluto esprimere la sua gratitudine: "Ringrazio tutti i simpatizzanti, gli attivisti, i tesserati e i componenti di ogni livello dei coordinamenti regionali e locali per il sostegno e la condivisione di questo percorso".