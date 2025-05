La Fidapa Albenga organizza una conferenza sulle problematiche adolescenziali

"Adolescenza ed età evolutiva: Conoscere i servizi di supporto alle famiglie e ai giovani": l’associazione Fidapa, sezione di Albenga, organizza una conferenza sulle problematiche che possono insorgere negli adolescenti, su come riconoscerle e su quali siano i servizi della Asl 2 ai quali le famiglie possono rivolgersi per chiedere un aiuto professionale e fornire un ambiente di sostegno e comprensione.

L’adolescenza è un periodo di cambiamento e di transizione dall’infanzia verso l’età adulta, ed è proprio in questa fase che si può manifestare nei ragazzi un’estrema vulnerabilità, con problemi di ansia, disturbi alimentari, autolesionismo e dipendenza.

Spesso, una sintomatologia fisica come cefalea o dolori addominali è la spia di disturbi dell’umore, tristezza, perdita di interesse, difficoltà di concentrazione, ansia e preoccupazione per il futuro. Stanchezza e anemia possono essere la spia di disturbi dell’alimentazione, come anoressia e bulimia. Anche l’obesità può essere un’indicazione di alterazione della salute mentale. Spesso, gli adolescenti si rifugiano nell’abuso di alcool, tabacco, droghe e farmaci per sopperire alla difficoltà di relazionarsi con genitori, coetanei e insegnanti. Disturbi del comportamento, deficit di attenzione e dell’apprendimento completano il quadro di questo periodo.

È importante, da parte degli adulti (genitori e insegnanti, soprattutto), riconoscere i sintomi e osservare eventuali cambiamenti nelle attività dell’età evolutiva, intervenendo tempestivamente, consultando i professionisti della salute mentale per una valutazione e un supporto specialistico.

L’appuntamento è fissato per il 10 maggio alle ore 17:30, presso l’Auditorium San Carlo di Albenga.