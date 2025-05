Millesimo, cena benefica a favore della Pediatria del San Paolo di Savona: raccolti oltre 11mila euro

Il 1° marzo, a Millesimo, si è svolta una serata speciale organizzata dal Leo Club Valbormida, in collaborazione con la Pro Loco e la S.O.A A.P.S. di Millesimo. L’evento ha visto un’ampia partecipazione, dimostrando come la solidarietà possa davvero fare la differenza.

Grazie alla generosità dei partecipanti, sono stati raccolti ben 11.087 euro, cifra che è stata immediatamente devoluta a favore di importanti progetti di accoglienza nel reparto di Pediatria del Gaslini Diffuso di Savona diretto dal dottor Alberto Gaiero, in collaborazione con tre straordinarie realtà: l’Associazione Cresci, l’Associazione per l’Assistenza al Diabete Giovanile e Principesse in Corsia.

L’importo raccolto contribuirà a sostenere i bambini e le famiglie che affrontano difficoltà legate alla salute, offrendo loro conforto e speranza nei momenti più difficili.

"Un sentito grazie va a tutti coloro che hanno partecipato, organizzato e donato, perché insieme abbiamo dimostrato che anche un piccolo gesto può generare un grande cambiamento. La solidarietà, infatti, cresce e si moltiplica solo quando viene condivisa, e voi lo avete fatto con il cuore", commentano dal Leo Club Valbormida.